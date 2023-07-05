Лондон, 5 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боёв. Такое мнение высказал полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Пётр Пятаков газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе операций стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий», — приводит издание слова собеседника.

Пятаков обратил внимание на то, что западным артиллерийским системам, в отличие от систем советского образца, нужен перерыв после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости.

По его словам, западные производители артиллерии интересуются отзывами от военных ВСУ, чтобы устранить недостатки.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что на краснолиманском участке фронта у ВСУ фиксируется снижение использования западной военной техники. По его словам, при объективном контроле линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечается тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца.

15 июня военный эксперт Илья Крамник выразил мнение о том, что в условиях передачи Киеву военной техники НАТО, которая идёт низкими темпами, и без формирования среды её применения украинский батальон на советских Т-64, Т-72 или Т-80 опаснее для российских сил, чем батальон на немецких танках Leopard. Свою позицию Крамник объяснил тем, что эти танки находятся в боеготовности, враг на нём последний год воевал, а не на полигонах в Графенвере и Свентошуве катался. Кроме того, эксперт отметил, что Т-72 украинские военные могут чинить практически из любого состояния, быстрее восполняя потери. Ещё одним преимуществом эксперт назвал то, что к этой машине бойцы ВСУ привыкли.