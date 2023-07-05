Москва, 5 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолёта Ка-52 уничтожил управляемой авиационной ракетой бронемашину украинских войск. Это произошло на южнодонецком направлении, сообщает 5 июля пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Минобороны уточнили, что экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 уничтожил бронетехнику противника после выявления её выдвижения. Опубликованы соответствующие кадры.

«Быстро едет, держи, держи её! Есть, прямое! Всё!» — произнёс за кадром российский военнослужащий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж Ка-52 уничтожил управляемой авиаракетой бронемашину ВСУ

4 июля в Минобороны сообщили, что экипаж Ка-52 уничтожил на том же южнодонецком направлении танк и два бронетранспортера ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экипаж вертолёта Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил украинский БТР на краснолиманском направлении. Один из лётчиков рассказал, что броневики используются для подвоза военнослужащих ВСУ.