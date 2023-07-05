Москва, 5 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Объем производства мороженого в России с января по май 2023 года вырос до 214,7 тысяч тонн. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Дарья Драй ИА REGNUM

Всего в России за прошлый год в оборот поступило 411 тысяч тонн мороженого. Пик производства пришелся на июнь и июль, когда выпускали более 58 тысяч тонн в месяц. В 2023 году россияне уже съели 96,6 тысяч тонн охлаждающего лакомства.

Выпускать больше товаров лучшего качества российским производителям помогает нацпроект «Производительность труда». Благодаря ему специалисты Федерального (ФЦК) и Региональных центров компетенций (РЦК) помогают заводам увеличить количество выпускаемых товаров без увеличения людских и материальных затрат. Эксперты нацпроекта находят и задействуют в производстве скрытые внутренние резервы. Это помогает предприятиям без дополнительных вложений выпускать ещё больше продуктов для жителей России.

«Липецкий хладокомбинат», входящий в тройку крупнейших экспортеров продовольственных товаров региона — предприятие с 50-летней историей. Его продукцию хорошо знают потребители не только из России, но и из Китая, стран СНГ. Для достижения ещё большей экономической эффективности хладокомбинат уже третий год успешно внедряет принципы бережливого производства. На десяти линиях выпускается уже более 85 тонн сладкого лакомства в сутки.

Система «5С» (стандартизация, сортировка, совершенствование, соблюдение чистоты, соблюдение порядка) позволила компании получить конкурентное преимущество на рынке: объемы производства растут при снижении себестоимости продукции. Карта по оптимизации производственного процесса, созданная совместно со специалистами РЦК, позвонила разработать детальный план улучшений.

«В результате оптимизации производства мороженого удалось на 11% увеличить выработку, а экономический эффект составил порядка 1,3 миллиона рублей в год», — поделился с ИА Регнум эксперт РЦК Липецкой области Владимир Черненький. По его словам, добиться этого удалось, в том числе, за счёт модернизации системы нагрева горячей воды и набора холода. Тем самым на производстве сократили время на подготовку оборудования к работе.

Предприятию помогли определить и визуализировать производственный запас, сократив время ожидания сырья и полуфабрикатов, стандартизировать основные виды деятельности в потоке. Эти и другие произведенные улучшения позволили сократить время производственного процесса на 31%. «В начале нашего пути мы вкладывали огромные средства в повышение производительности труда, внедрение производственной системы и обучение персонала. Но результат нас не удовлетворял. Сейчас совершенно другая картина. Федеральный и Региональный центры компетенций все дорогостоящие услуги берут на себя и выполняют их с высоким качеством, не требуя с нас ни копейки. А эффект от этой помощи очень хороший», — говорит руководитель предприятия Инна Афанасьева.

РЦК Липецкой области Пример вскрытия резервов производительности АО «Липецкий хладокомбинат»

В Новосибирской области к нацпроекту присоединилась Фабрика «Купинское мороженое» — один из крупнейших в Сибири производителей молочного лакомства. И это несмотря на то, что производство расположено в удаленном районе, в 500 километрах от Новосибирска.

Сейчас предприятие выпускает порядка 10 тысяч тонн готовой продукции в год, это более 100 видов мороженого. Свою продукцию сибиряки отправляют в более чем 30 регионов России и за рубеж — в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Китай. По плану, производительность труда на предприятии за три года должна повыситься на 30%. В качестве пилотного участка для внедрения улучшений выбрали одну из производственных линий. При мощности в 1380 тонн в год, её текущая загрузка составляет пока только 380 тонн.

Фабрика «Купинское мороженое» Лаборант Фабрики «Купинское мороженое»

«Потенциал фабрики колоссальный, приобретены изначально высокоскоростные, высококачественные линии ведущих производителей мирового уровня. Для реализации проекта выбрали линию, которая загружена по мощности только на 30%, но при этом перегружена ассортиментным рядом. Мы хотим ее разгрузить, упорядочить процессы», — рассказал ИА Регнум генеральный директор Фабрики «Купинское мороженое» Алексей Руденских. По его словам, расстояние в полтысячи километров не помешало сотрудникам РЦК Новосибирской области помочь фабрике в реализации поставленной цели. Директора впечатлило не только глубокое знание теории, но и то, что, несмотря на довольно молодой возраст, за плечами экспертов уже есть внушительный практический опыт, который помогает быстро и эффективно находить нужные решения.

Фабрика «Купинское мороженое» Сотрудница Фабрики «Купинское мороженое»

«Купинское мороженое — регулярный получатель господдержки в центре «Мой бизнес» Новосибирской области (в наших подразделениях — Центр поддержки предпринимательства и Центре поддержки экспорта). С нашими услугами компания выходит на новые рынки, обрастает контактами на территории России и бесплатно повышает свои бизнес-компетенции», — сказала корреспонденту ИА Регнум представитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Дарья Гончарова.

Под присмотром специалистов Регионального центра компетенций компания уже прошла один из этапов внедрения инструментов бережливого производства и в конце 2021 года подтвердила полученные навыки соответствующим сертификатом. В частности, сотрудникам фабрики удалось значительно сократить объём воды при мойке. Объём незавершенного производства сократился на 13%, а показатели изготовления продукции напротив возросли со 149 до 173 кг. на человека в смену.

Фабрика «Купинское мороженое» Производственная линия Фабрики «Купинское мороженое»

По признанию руководства, участники рабочей группы смогли раскрыть не только профессиональные, но еще и личностные качества внутри большого коллектива. Накануне, 4 июля, работники фабрики покорили новую высоту, получив сертификаты Федерального центра компетенций. Старший мастер цеха мороженого Наталья Гаврилова и специалист по развитию производства Наталья Пшенько теперь смогут наравне с сотрудниками РЦК обучать своих коллег бережливому производству.

Фабрика «Купинское мороженое» Процесс глазирования мороженного на Фабрике «Купинское мороженое»

Как сообщало ИА Регнум, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», который с 2018 года реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, российские предприятия получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.