Мурманск, 5 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 в ходе своего первого рабочего вылета прибыл к перевалу Северный Чорргор Хибинского горного массива, где помощь понадобилась туристу. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Кадр из видео

По её информации, поздно вечером 4 июля спасатели получили сведения о том, что молодой человек в составе незарегистрированной туристской группы из трёх человек находится на перевале Северный Чорргор Хибинского горного массива, он упал и ударился головой, при этом он не может самостоятельно спуститься с горы.

«В кратчайшие сроки к месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817622" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вертолёт МЧС спас туриста в ходе первого рабочего вылета в Хибины

Отмечается, что на борту, помимо экипажа, находились спасатели и фельдшер. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего к вертолёту на носилках. Позже молодого человека передали бригаде скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Как передавало ИА Регнум, в Волгограде подростка 13 лет доставили в реанимацию после укуса паука каракурта. Подросток помогал бабушке в огороде, когда в левое колено его укусил паук чёрного цвета. Через 15 минут у ребёнка появилась боль в ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди. Мальчика направили в реанимационное отделение. После оперативного лечения состояние его улучшилось, динамика положительная.