Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В Макеевке число пострадавших в результате нанесённого ВСУ ракетного удара увеличилось до 41 человека, сообщил 5 июля глава администрации города Владислав Ключаров.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Макеевки

«На сегодняшнюю минуту это 41 человек, двое детей пострадали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось о 36 пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ Макеевки 4 июля погиб 62-летний мужчина.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что в числе пострадавших от удара ВСУ вечером 4 июля по Макеевке два ребёнка: девочка двух лет девяти месяцев и мальчик семи лет.