Москва, 5 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Введение в Санкт-Петербурге курортного сбора с 1 апреля 2024 года направлено на то, чтобы сократить чрезмерный поток туристов и направить их в другие регионы России, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, едва ли решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова взимать 100 рублей в сутки с одного человека, проживающего в гостинице, направлено на пополнение бюджета.

«Скорее оно нацелено на то, чтобы «отпугнуть» туристов от Питера и направить их в другие регионы. Действительно, этим летом в Санкт-Петербурге слишком много туристов и слишком сильно выросли цены в гостиницах. Это может свидетельствовать о том, что Санкт-Петербург привлекает большое количество туристов, которое городскими властями признано чрезмерным», — сказал Делягин.

По его словам, это будет не слишком большим пополнением для городской казны. Скорее это следует понимать как символическое действие, которое должно переориентировать часть туристического потока из Санкт-Петербурга в Ярославль, во Владимир, в Суздаль, в Ростов и другие города.

Как полагает парламентарий, эта мера будет способствовать развитию туризма в других регионах.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор — 100 рублей в стуки с каждого человека, проживающего в объекте размещения. Соответствующий закон уже подписал губернатор этого города Александр Беглов. Введение такого сбора объясняют необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Власти обещают, что средства, которые получит городская казана за счёт этого сбора, направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

До этого Совфед одобрил закон, продлевающий до конца 2024 года эксперимент по взиманию в ряде регионов России курортного сбора. Первыми участниками эксперимента оказались Ставропольский край, Крым, Краснодарский край и Алтайский край.