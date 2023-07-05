Москва, 5 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Москве выразили глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в связи с проведением операции Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По поступающим данным, в результате начавшейся 3 июля операции израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан погибли десять палестинцев, более сотни человек получили ранения.

В МИД отметили, что происходящие события на палестинских территориях вновь свидетельствуют о том, что противоборствующие стороны не могут сами вырваться из замкнутого круга насилия, возобновить конструктивный диалог, который был прерван почти десять лет назад в результате провала монопольной роли Вашингтона в деле организации прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами по комплексу вопросов окончательного статуса.

«Нынешняя вспышка насилия не только создает дополнительные препятствия для открытия политического «горизонта» палестино-израильского урегулирования, но и серьезно угрожает региональной стабильности в целом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 июля в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале проведения масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков в Дженине, которая якобы использовалась для планирования террористических нападений.

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом урегулирование конфликта с Израилем. Телефонный разговор состоялся 1 июля по инициативе палестинской стороны. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию российской стороны в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.

Лидеры двух государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений.