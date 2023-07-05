Южно-Сахалинск, 5 июля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Сторонник украинских националистов, планировавший совершить теракт на объекте энергетики Сахалина, должен был переслать СБУ фотографии последствий ЧП. Об этом задержанный рассказал на видео, распространённом Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Я хотел на фотоаппарат это всё заснять и позже переслать СБУ», — сказал мужчина во время допроса.

Он уточнил, что у себя дома хранил серные шашки, а в гараже — селитру.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817616" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержанный агент планировал переслать СБУ фото теракта на Сахалине

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Южно-Сахалинске. Целью терактов были объект энергосистемы острова Сахалин и военкомат. Задержан гражданин России 1980 года рождения — сторонник украинского неонацизма.

Новость дополняется