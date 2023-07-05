Мелитополь, 5 июля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Обстановка на Запорожской АЭС рабочая, штатная. Об этом 5 июля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек, нет», — написал он, добавив, что сотрудники Запорожской АЭС заняты выполнением своих служебных обязанностей.

Рогов добавил, что безопасность на территории станции обеспечивают бойцы Росгвардии, а за её пределами — Вооружённые силы России.

Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара в пределах нормы — 0.110 мкЗв/ч, сообщил он, уточнив, что естественный радиационный фон для этой местности составляет 0.09-0.12 мкЗв/ч.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля киевский режим собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, Украина планирует также ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что алгоритм действий на случай провокации ВСУ в отношении Запорожской АЭС прописан. По его словам, в Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, оперативные службы готовы.