В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, финансировавшего ВСУ
ФСБ задержала в Екатеринбурге уроженца Украины, оказывавшего финансовую помощь ВСУ
Екатеринбург, 5 июля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и пограничники задержали при попытке пересечения границы России уроженца Украины, который оказывал финансовую помощь ВСУ, сообщили 5 июля в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Отмечается, что уроженцу Украины предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ.
«Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным спецслужб, 39-летний мужчина во время спецоперации переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ.
Кроме того, он «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ».
Как сообщало ИА Регнум, жителя Пензенской области заподозрили в госизмене из-за передачи СБУ сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Амурской области, родившегося во Львовской области. Как сообщили в ФСБ, мужчина финансировал ВСУ и провёл более десяти денежных переводов для покупки украинскими военными дронов-камикадзе, амуниции и техники для использования против российских войск в зоне спецоперации. Благовещенский городской суд арестовал мужчину и заключил под стражу на два месяца.