Екатеринбург, 5 июля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и пограничники задержали при попытке пересечения границы России уроженца Украины, который оказывал финансовую помощь ВСУ, сообщили 5 июля в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

УФСБ России/ТАСС Сотрудники ФСБ во время задержания гражданина РФ, обвиняемого в государственной измене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, при попытке пересечения границы

Отмечается, что уроженцу Украины предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

«Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, 39-летний мужчина во время спецоперации переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817613" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Екатеринбурге задержали уроженца Украины, финансировавшего ВСУ

Кроме того, он «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ».

Как сообщало ИА Регнум, жителя Пензенской области заподозрили в госизмене из-за передачи СБУ сведений об участниках специальной военной операции и их семьях. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Амурской области, родившегося во Львовской области. Как сообщили в ФСБ, мужчина финансировал ВСУ и провёл более десяти денежных переводов для покупки украинскими военными дронов-камикадзе, амуниции и техники для использования против российских войск в зоне спецоперации. Благовещенский городской суд арестовал мужчину и заключил под стражу на два месяца.