Минск, 5 июля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Ушёл из жизни министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба минтранса Белоруссии в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Алексей Авраменко

«4 июля на 47-м году жизни скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. В министерстве транспорта и коммуникаций выразили глубокие соболезнования близким и родным Алексея Авраменко в связи с утратой.

Авраменко родился в Минске в 1977 году. В 1999 году стал выпускником политехнической академии, в 2010 году с отличием окончил Академию управления при президенте Белоруссии. Работал мастером дорожно-строительного управления №43 РУП «Строительно-монтажный трест №8», был главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автодорогам при министерстве транспорта и коммуникаций, главным специалистом аналогичного управления в департаменте «Белавтодор».

Также занимал должности главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации аппарата совета министров. В 2013 году был назначен заместителем главы минтранса, в 2016 году — первым замминистра.

В 2019 года Авраменко возглавил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.