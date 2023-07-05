Москва, 5 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о том, что ВС России якобы планирует атаку на Запорожскую АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Зеленский и его кукловоды из Пентагона отчаянно стремятся к эскалации. Они взорвут атомную электростанцию и обвинят в этом Россию», — пишет KimDotcom.

Пользователь с ником jwsherrod отметил, что президент Украины пытаетесь устроить провокацию, чтобы «втянуть НАТО в свою войну».

«Помимо того, что вы диктатор, вы своей ложью готовы рисковать ядерной войной между США и Россией», — отметил он, добавив, что ему жаль украинский народ, который вынужден терпеть своё ужасное руководство.

«Что бы ни случилось, это определённо было сделано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте лжи», — подчеркнул KAndersonAkron.

В свою очередь, пользователь jtkrause2 выразил Зеленскому благодарность за то, что он предупредил всех о своей провокации.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах Украины, заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС.