Херсон, 5 июля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек. Об этом 5 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Найдены ещё два тела. Число погибших составило 50, ещё 137 человек были госпитализированы», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о 48 погибших.

После очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказалась разрушена. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

4 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области успешно ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, которая возникла после подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС.

По его словам, в Новокаховском городском округе специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов, добавил глава региона.

Президент России Владимир Путин отметил мужество и созидательный потенциал жителей Херсонской области.