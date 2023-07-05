Москва, 5 июля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки в Белгородской области, в результате пострадала одна женщина. Об этом 5 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» были выпущены по частному жилому сектору.

«Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков, добавив, что сейчас ей оказывается вся необходимая медпомощь.

По предварительной информации, были повреждены 8 частных жилых домовладений, повреждена линия электропередачи. На месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб. Специалисты продолжают подомовой обход.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Гладков сообщил, что в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны.

3 июля ВСУ обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, один автомобиль получил ущерб.

ВСУ дважды в течение дня 2 июля обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате этой атаки никто не пострадал. Повреждение получили заборы и здания в некоторых домах: осколками посекло кровлю и фасады.