Прокурор отметил особенность в нападении женщины на детсад в Красноярске

Красноярск, 5 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Дело Полины Дворкиной, которая застрелила своего отца и напала на детский сад в Красноярске, чтобы убить мальчиков, уникально для России, поскольку фигурантка пошла на преступление на почве феминизма. Об этом 5 июля заявил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На всю Россию ещё не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают своё преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всём виноваты дети, которым было 3–4 года на тот момент», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА Регнум, Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам колонии Полину Дворкину по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска. Осуждённая проникла в детский сад 28 марта 2022 года. На допросе у следователей она призналась в убийстве своего отца и заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков. Она попыталась совершить преступление, но успела только выстрелить в стену. Её обезвредили сотрудницы детсада.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигурантке также назначены принудительные меры медицинского характера, наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы.