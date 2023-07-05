Прокурор отметил особенность в нападении женщины на детсад в Красноярске
Прокурор связал нападение женщины на детсад в Красноярске с «идеологией феминизма»
Красноярск, 5 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Дело Полины Дворкиной, которая застрелила своего отца и напала на детский сад в Красноярске, чтобы убить мальчиков, уникально для России, поскольку фигурантка пошла на преступление на почве феминизма. Об этом 5 июля заявил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов.
«На всю Россию ещё не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают своё преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всём виноваты дети, которым было 3–4 года на тот момент», — приводит РИА Новости его слова.
Как передавало ИА Регнум, Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам колонии Полину Дворкину по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска. Осуждённая проникла в детский сад 28 марта 2022 года. На допросе у следователей она призналась в убийстве своего отца и заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков. Она попыталась совершить преступление, но успела только выстрелить в стену. Её обезвредили сотрудницы детсада.
Суд назначил подсудимой наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Фигурантке также назначены принудительные меры медицинского характера, наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы.