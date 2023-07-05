Луганск, 5 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. ВСУ перебросили свежие силы на участок фронта Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) и пытаются прорвать там оборону ВС России на фоне отсутствия успехов Киева на южном направлении, сообщил 5 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На участке Сватово-Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — написал он в своём Telegram-канале.

Марочко добавил, что в штурмах участвуют подразделения не только «традиционные», но и свежие силы, которые прибыли на усиление.

Всё это происходит после восстановления подразделений ВСУ, понёсших в прошлых боях значительные потери, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и ВСУ в Харьковской области готовятся к изъятию гражданских автомобилей и техники.

Эксперт уточнил, что киевские силовики особо интересуются внедорожниками, грузовиками, экскаваторами и тягачами.

Отметим, что 27 июня президент России Владимир Путин заявил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.