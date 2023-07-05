Луганск, 5 июля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. ВСУ на протяжении минувших двух суток усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска и территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его данным, в течение последних двух суток ВСУ осуществляют хаотичные обстрелы территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и окраин Лисичанска.

Эксперт уточнил, что удары наносятся реактивной и гаубичной артиллерией хаотично, по квадратам, вероятно, целью противника является уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко сообщал о том, что служба безопасности Украины и ВСУ в Харьковской области готовятся к изъятию гражданских автомобилей и техники. Эксперт уточнил, что киевские силовики особо интересуются внедорожниками, грузовиками, экскаваторами и тягачами.

Марочко также отметил, что на краснолиманском участке фронта у ВСУ фиксируется снижение использования западной военной техники. По его словам, при объективном контроле линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке отмечается тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца.

С ряда позиций украинских войск второй и третьей линии обороны выведены западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортёры, добавил Марочко.