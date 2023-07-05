Токио, 5 июля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило протест в связи с поездкой на российский остров Итуруп вице-премьера России Юрия Трутнева, заявил 5 июля генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев

«Визиты российских официальных лиц на остров Итуруп, незаконно оккупированный Россией, противоречат позиции Японии по территориальной проблеме и являются неприемлемыми», — заявил Мацуно на пресс-конференции.

Он также заявил, что России был заявлен протест через посольство РФ в связи с визитом Трутнева на Итуруп.

Напомним, Япония не признаёт российской принадлежности южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В апреле власти Японии опубликовали свою «Синюю книгу по дипломатии» за 2023 год, в которой вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении российских Южных Курил.

Там также отмечается, что Токио намерен в дальнейшем придерживаться курса на «заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы».