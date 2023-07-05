Курск, 5 июля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Тёткино в Курской области получила повреждения школа. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава региона отметил, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Всего было зафиксировано 12 прилётов, обошлось без пострадавших.

«Сильные повреждения получила школа № 2», — сообщил он, добавив, что специалисты в кратчайшие сроки приступят к её восстановлению.

Отмечается, что кроме этого был повреждён один дом.

«Обязательно поможем владельцам», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава региона сообщил, что село Троицкое Курской области подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ. Никто из жителей не пострадал, было разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе, ущерб причинён двум автомобилям.