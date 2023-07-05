Красноярск, 5 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам колонии Полину Дворкину по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска. Об этом 5 июля сообщило РИА Новости.

Кадр из видео Полина Дворкина

Отмечается, что суд назначил подсудимой наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что фигурантке также назначены принудительные меры медицинского характера, наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, осуждённая проникла в детский сад 28 марта 2022 года. На допросе у следователей она призналась в убийстве своего отца и заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков. Она попыталась совершить преступление, но успела только выстрелить в стену. Её обезвредили сотрудницы детсада.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817603" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Красноярке дали 17 лет колонии за убийство отца и нападение на детсад

Первой девушку со спрятанным под верхней одеждой оружием увидела воспитатель Евгения Толстая. Заподозрив неладное, она вывела Дворкину в соседнее помещение. На помощь подоспела воспитатель Ирина Шабанова. Она попыталась забрать ружьё и предупредила других воспитателей о том, что в здании находится посторонний вооружённый человек.

Как уточняют в краевом правительстве, в этот момент инструктор по физкультуре Наталья Стус повалила злоумышленницу на пол, произошёл выстрел в стену помещения. Воспитатели обезвредили Дворкину и удерживали её до приезда правоохранителей. Благодаря им никто из детей не пострадал.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил подготовить материалы для представления трёх сотрудниц детского сада № 31 в Красноярске к государственным наградам.