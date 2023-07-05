Белгород, 5 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. При обстреле военными ВСУ города Валуйки в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 5 июля глава региона Вячеслав Гладков.

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«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Серьёзные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков сообщил об артиллерийской атаке 5 июля вооруженными формированиями Украины на город Валуйки.

Все оперативные службы и руководство округа работают на месте. Проводится подомовой обход.