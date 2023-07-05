Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. На месте крушения истребителя МиГ-31 в Камчатском крае нашли масляное пятно, пишет Telegram-канал Shot.

Frank May/DPA/TASS

Предполагаемый район падения истребителя находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива.

Масляное пятно могло образоваться в результате падения в воду истребителя.

Как сообщало ИА Регнум, истребитель МиГ-31 потерпел аварию во время учебного полёта в Камчатском крае 4 июля.

На месте работают поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота. Известно, что истребитель выполнял полёт без боекомплекта. Причины происшествия устанавливаются.