Лондон, 5 июля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. У Североатлантического альянса есть максимум год для принятия Украины в альянс перед возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, написал обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним «ура» Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом», — считает автор.

Если к власти в США придёт Трамп, то Украина, по мнению Бойеса, не сможет больше рассчитывать на нынешний высокий уровень оказания западной военной помощи.

Обозреватель настаивает на ускоренном вступлении Украины в НАТО и поиске способа предоставления ей гарантий, пока процесс вступления проходит через канцелярии и парламенты.

Ранее ИА Регнум передавало, что 29 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Reuters заявил, что Киев хочет получить на июльском саммите в Вильнюсе приглашение начать вступление в НАТО, в ином случае украинский лидер Владимир Зеленский на него не поедет.

Жовква также указал, что Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО и в июне 2022 года союзники ответили на неё, пригласив обе страны вступить в военный альянс.

Днём ранее, 28 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что победа Украины в конфликте с Россией — это предварительное условие для любой значимой дискуссии о её вхождении в альянс.