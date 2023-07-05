Валуйки, Белгородская область, 5 июля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об артиллерийской атаке 5 июля вооруженными формированиями Украины на город Валуйки.

U.S. Army Europe ВСУ

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела ВСУ города Валуйки

Гладков заверил, что система ПВО сработала, но есть разрушения на земле.

«Пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

Все оперативные службы и руководство округа работают на месте. Проводится подомовой обход.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела ВСУ города Валуйки

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 4 июля губернатор региона Вячеслав Гладков.

3 июля солдаты ВСУ обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, один автомобиль получил ущерб.

Украинская армия дважды в течение дня 2 июля обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области.