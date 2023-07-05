Владивосток, 5 июля, 2023, 07:23 — ИА Регнум. На совещании по теме подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ-2023) полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что нужно уделить особое внимание мерам безопасности из-за наличия у России недоброжелателей.

Дарья Драй ИА REGNUM ВЭФ-2022

«У нас есть противники, мы об этом знаем. Поэтому особое внимание необходимо уделить мерам безопасности форума», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред подчеркнул, что, учитывая СВО и антироссийские санкции, нужно продолжать добиваться развития.

Также Трутнев отметил, что ВЭФ-2023 должен пройти на высоком уровне, принести пользу Дальнему Востоку и России.

Как сообщало ИА Регнум, VIII Восточный экономический форум состоится на несколько дней раньше, чем было изначально запланировано. Он пройдёт во Владивостоке 10–13 сентября. Лозунг международного мероприятия — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

В 2022 году на ВЭФ прибыли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий. В число участников вошли около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума было подписано 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей.