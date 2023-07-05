Новый, 497-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Макеевке в ДНР. Погиб 62-летний мужчина. Во время обстрела он находился дома, в своей квартире, где и скончался, получив серьёзные ранения. Число пострадавших горожан возросло до 36.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ряд жилых домостроений повреждён в Червоногвардейском районе Макеевки. Прицельно били по больничному городку: пострадали несколько медицинских учреждений. Огонь вели из реактивных систем залпового огня. Есть сообщения, что применяли высокоточные HIMARS.

Тем временем артиллеристы Центрального военного округа высокоточным боеприпасом «Краснополь-М» уничтожили командный пункт и технику ВСУ на краснолиманском направлении. По словам наводчика самоходной артиллерийской гаубицы «Мста-С» с позывным Первый, на работу без укрытия отводится минута-полторы.

Атаки двух взводов и роты киевских боевиков Вооруженные силы РФ отбили близ населённого пункта Урожайное на южнодонецком направлении. Две бронемашины с пехотой, а также большая часть военных, дошедших до позиций, уничтожены при атаке ВСУ под Соледаром.

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