Москва, 5 июля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Бойцы российской армии взяли в плен украинского боксёра Андрея Приходько. Корреспондент РИА Новости пообщался с пленным.

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Спортсмен рассказал, что до службы в нацбатальоне «Кракен» занимался 15 лет профессионально боксом. Заработал звания чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Параллельно занимался кикбоксингом.

Приходько признался, что пошёл служить после возникшего недопонимания с тренером. По его словам, чтобы сделать себе карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине обязательно нужно пройти службу в армии.

В плен он попал на артёмовском направлении, когда пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр.

«Из Часова Яра мы приехали на машинах на позиции Вооруженных сил России. Высадились, и в первые минуты убили моего командира отделения, мы начали откат, ушли в сторону от позиций. Просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», — рассказал пленный.

Боевики «Кракена» заблудились, но потом вновь вышли на позиции российских военных. Завязался бой, Приходько шёл в конце и не стрелял, его ранили, и он скатился в яму.

«Я знаю, что у нас трое — 200-е на том месте, где меня взяли в плен, один — 300-й. Где остальные пацаны, я не в курсе», — добавил украинец из «Кракена».

Как сообщало ИА Регнум, группировка российских войск «Юг» ракетно-бомбовыми и артиллерийскими снарядами ударила по местам дислокации «Кракена» и наёмников «Грузинского легиона» на соледароартёмовском и александрокалиновском направлениях.