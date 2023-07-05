Москва, 5 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» благодаря корректировке огня с беспилотных летательных аппаратов поражают цели с первого-второго выстрела, рассказал командир противотанковой батареи орудий с позывным Метис.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817590" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны России показало работу противотанковых орудий «Рапира»

По его словам, работа ведётся в круглосуточном режиме, противник сидит в обороне или идёт в наступление. В основном это контрбатарейная борьба, добавил он.

«У меня подразделение состоит из противотанковых орудий — оно считается снайперским орудием. То есть с первого, со второго выстрела уже идёт непосредственно стрельба на поражение противника», — сказал Метис.

Разведчики с помощью беспилотников передают расчёту координаты целей. Оператор БПЛА корректирует огонь, а командир батареи вычисляет установки, рассчитывает их для стрельбы и сразу открывает огонь на поражение. После работы орудие перемещают на новое место, для того чтобы противник не мог засечь батарею.

Дальность противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» составляет более семи километров. Она может поддерживать темп стрельбы до шести выстрелов в минуту. Её боекомплект состоит из нескольких типов боеприпасов. Бронебойные снаряды применяются для уничтожения танков, самоходных артиллерийских установок и других бронированных целей. Кумулятивно-осколочный снаряд используют для ведения огня прямой наводкой по целям с мощной бронезащитой. При помощи осколочно-фугасных снарядов поражается живая сила, огневые точки, полевые сооружения инженерного типа противника. Пушка может вести огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Как сообщало ИА Регнум, группировка российских войск «Юг» ракетно-бомбовыми и артиллерийскими снарядами ударила по местам дислокации нацбатальона «Кракен» и наёмников «Грузинского легиона» на соледароартёмовском и александрокалиновском направлениях. Уничтожены вражеские самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также пушка «Мста-Б» в посёлке Острое и 120-миллиметровый миномёт вблизи Старомихайловки.