Амурск, Хабаровский край, 5 июля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. В Амурске Хабаровского края умер от энцефалита после укуса клеща школьник. Это первый зарегистрированный случай такой смерти в 2023 году. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

«Заболевший — подросток, житель Амурска, был не привит. Заболевание привело к летальному исходу», — пояснили специалисты.

Сначала эпидсезона с укусами клещей обратились 5766 человек, из них 1692 — дети.

Как сообщало ИА Регнум, новый вид растительноядных клещей, нетипичный для России, обнаружили и описали учёные Тюменского государственного университета.

На начало марта 2023 года в России в медицинские учреждения из-за укусов клещей обратились уже более 70 жителей страны.