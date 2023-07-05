Геническ, Херсонская область, 5 июля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают обстреливать район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), что затрудняет проведение полноценного обследования плотины, даже через месяц после её разрушения. Об этом 5 июля сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«В районе разрушенной плотины Каховской ГЭС продолжает сохраняться угроза обстрелов, провести полноценное обследование всей площади объекта невозможно. Ведь такое обследование должно было бы включать, например, водолазные работы», — сказал он.

Как только боевые действия прекратятся или противника отодвинут на безопасное расстояние, плотина будет восстановлена, заверил Сальдо.

По его словам, экономика и экология Херсонской области, части Запорожья и Крыма плотно связаны с Каховским водохранилищем — орошение, рыбное хозяйство, судоходство и сухопутная логистика, экология и рекреация. Без плотины восстановить жизнь здесь на современном уровне не удастся. С поднятием уровня воды до необходимой отметки в Каховском водохранилище наполнится Северо-Крымский канал, тогда вода пойдет до Джанкоя, заключил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 6 июня Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего 11 из 28 пролётов оказались разрушены. Вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, что привело к затоплению ряда населённых пунктов Херсонской области. Через две недели врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения.

В конце июня лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской гидроэлектростанции, однако не назвали лиц, причастных к этому.

В Новокаховском городском округе Херсонской области специалисты завершили все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах, по состоянию на 4 июля, оставались частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов.