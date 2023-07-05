Москва, 5 июля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Юг» ракетно-бомбовыми и артиллерийскими снарядами ударила по местам дислокации нацбатальона «Кракен» и наёмников «Грузинского легиона» на соледароартёмовском и александрокалиновском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817587" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС России поразили места дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

Огнём уничтожены пункт временной дислокации противника, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи сёл Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений «Кракена» и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.

Артиллерия поразила пункт дислокации «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в Веселом и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино.

«Также уничтожены вражеские самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также пушка «Мста-Б» в посёлке Острое и 120-миллиметровый миномет вблизи Старомихайловки», — добавил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отбили атаки двух взводов и роты киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки», — уточнил офицер.

Разбит пикап с противником в районе Новомихайловки, а вертолёты ударили по скоплениям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.