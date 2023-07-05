Красный Лиман, ДНР, 5 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции артиллеристы Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М» командный пункт и технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили 5 июля в Минобороны РФ.

Mil.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817586" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

По словам наводчика самоходной артиллерийской гаубицы «Мста-С» с позывным Первый, расчёт выезжает из укрытия, отрабатывает цель по команде. На работу отводится минута-полторы, а затем снова в укрытие, сказал наводчик.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты.

Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 Центрального военного округа разбили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. Летчики на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель.