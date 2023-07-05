Российские бойцы отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: ВС РФ отразили атаки двух взводов и роты ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 5 июля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Российские военные отбили атаки двух взводов и роты киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Отмечается, что ВС РФ вели бой севернее населённого пункта Урожайное.
«Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки», — уточнил офицер.
Российские артиллеристы также уничтожили пикап с противником в районе Новомихайловки, а вертолёты ударили по скоплениям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.
На запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в районе.
Штурмовики и авиация России ликвидировали танки и БМП в районе Малой Токмачки, огнём разбита живая сила противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» разгромили националистов в районе Дорожнянки.
ПВО сбиты два БПЛА «Валькирия», стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Верба» сбит самолёт Су-25 севернее Нестерянки.
Как сообщало ИА Регнум, руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 5 июля сообщил о готовящемся наступлении украинских войск на запорожском направлении.
Очевидна концентрация сил ВСУ. Российские бойцы готовятся встречать противника, заключил Рогозин.