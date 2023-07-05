Москва, 5 июля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Российские военные отбили атаки двух взводов и роты киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

Отмечается, что ВС РФ вели бой севернее населённого пункта Урожайное.

«Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки», — уточнил офицер.

Российские артиллеристы также уничтожили пикап с противником в районе Новомихайловки, а вертолёты ударили по скоплениям ВСУ в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.

На запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в районе.

Штурмовики и авиация России ликвидировали танки и БМП в районе Малой Токмачки, огнём разбита живая сила противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» разгромили националистов в районе Дорожнянки.

ПВО сбиты два БПЛА «Валькирия», стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Верба» сбит самолёт Су-25 севернее Нестерянки.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 5 июля сообщил о готовящемся наступлении украинских войск на запорожском направлении.

Очевидна концентрация сил ВСУ. Российские бойцы готовятся встречать противника, заключил Рогозин.