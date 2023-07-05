Екатеринбург, 5 июля, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Кровля пятиподъездной пятиэтажки загорелась ранним утром 5 июля в Екатеринбурге, сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817584" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Екатеринбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

По оперативным данным, площадь пожара составила 300 кв. м. В здании проводится эвакуация жильцов.

Для ликвидации возгорания привлечены 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

Информация о пострадавших не поступала.

В 06:57 по местному времени пожар удалось локализовать, а затем и ликвидировать. На кровле здания для ликвидации возгорания использовалась высотная техника.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая на улице Базальтовой в Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями на площади 2000 кв. м. Затем огонь распространился на 4 тыс. кв. м.

1 июля кровлю одного из двухэтажных зданий на улице Тургенева в Краснодаре охватил пожар. По прибытии к месту первого пожарного подразделения огонь охватил площадь в 150 кв. м. Спасатели не допустили его распространения на соседние здания. Тушение осложнялось плотной застройкой в этом районе.