Москва, 5 июля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Только за последнюю неделю контракт с Вооружёнными силами России заключили около 10 тыс. человек. Это говорит о том, что попытка вооружённого мятежа никак не отразилась на отношении россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции, заявил 4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания на тему доукомплектования войск контрактниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Всего с 1 января по 4 июля 2023 года ряды Вооружённых сил РФ пополнили более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе порядка 109 тыс. человек, а также другие призванные на службу по контракту категории граждан, сказал Медведев.

По его словам, контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки российского президента, государства и готовы защищать свою страну.

По итогам июня темпы отбора на службу по контракту выросли до 1400 человек в день, добавил зампред СБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий имеющим судимость гражданам (за исключением тяжких преступлений), а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в ВС России.

В мае Минобороны РФ назвало размер зарплат контрактников, участвующих в спецоперации. Уровень денежного довольствия военнослужащих-контрактников зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.