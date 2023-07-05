Вашингтон, 5 июля, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В США не поддержали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины его оборонным ведомством. Об этом написала газета Telegraph.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Отмечается, что кандидатуру Уоллеса отклонили. При этом он был фаворитом ряда стран — участниц НАТО.

«В отношениях с Вашингтоном существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности он часто заходил дальше, чем США», — резюмировали авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден считает председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наилучшей кандидатурой для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году. Он считает, что достойной замены нынешнему генсеку альянса Йенсу Столтенбергу за год найти будет трудно.

Полномочия Столтенберга на посту генсека, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 года. Члены НАТО попросили его остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры преемника.