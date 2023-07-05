Вашингтон, 5 июля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский, в очередной раз выпрашивая помощь, покусился на День независимости США, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

«Человек, который не знает стыда. <…> Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке. Позволь американцам провести этот единственный день, только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Дрейвена, Украина не союзник США. До организованного Западом в 2014–2016 годах госпереворота о существовании Украины не знали 99% американцев, а отправка оружия не говорит о поддержке киевского режима гражданами США, поскольку коррумпированные чиновники Вашингтона не интересуются мнением рядовых американцев по этому поводу.

Ветеран после обращения Зеленского к американцам с поздравлением с Днём независимости, назвавшим Украину союзником США и традиционно просящим дополнительную помощь, призвал американцев использовать праздник в своих целях, а не осквернять его.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что у Зеленского очень тяжёлая ситуация, поскольку ВСУ очень слабо продвигаются, Запад обманул его с членством в НАТО, а украинцы всё меньше хотят вступать в его армию.

Член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор Грин заявила, что не готова голосовать за спонсирование Украины и будет биться против неё, а поддержка киевского режима говорит лишь о «тупости» Вашингтона.