Соледар, ДНР, 5 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Бойцы ВС России отразили атаку украинских боевиков под Соледаром в Донецкой Народной Республике, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также большую часть военных, дошедших до позиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады рассказал РИА Новости, что противник на четырёх машинах двигался к переднему краю позиций ВС РФ. Две машины были уничтожены при подходе, а две почти дошли, пехота противника частично спешилась и встретилась с российскими бойцами.

Артиллеристы при помощи переносных ракетных комплексов уничтожили основную часть группы.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России отразили десять атак ВСУ на донецком направлении 4 июля.

Атаки были отражены в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой Народной Республики.

Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооружённых формирований Украины была пресечена на донецком направлении. Об этом 4 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.