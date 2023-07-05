Вашингтон, 5 июля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден считает председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наилучшей кандидатурой для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Так, президент США настойчиво пытался убедить женщину-политика возглавить НАТО. Байден считает, что достойной замены нынешнему генсеку альянса Йенсу Столтенбергу за год найти будет трудно.

Информаторы отмечают, что между Байденом и фон дер Ляйен за последнее время возникла «прочная связь», которая позволила укрепить трансатлантическое взаимодействие по вопросам Китая и Украины.

Отмечается, что фон дер Ляйен может также получить поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили. Он занимает должность уже 9 лет.

Полномочия Столтенберга на посту генсека, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 года. Члены альянса попросили его остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры преемника.