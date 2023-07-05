Киев, 5 июля, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Монументальную скульптуру «Родина-мать» в Киеве подсветили в цвета государственных флагов США и Украины, сообщило украинское издание «Страна».

Министерство культуры и информационной политики Украины Монумент «Родина-мать»

Киевские власти таким образом с помощью возведённого ещё во времена СССР памятника поздравили США с Днём независимости.

Скульптура расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Монумент «Родина-мать» является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Он расположен на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Памятник открыли в 1981 году в День Победы в составе музейного комплекса.

По расчётам, статуя способна выдержать землетрясение силой 9 баллов. Высота скульптуры «Родина-мать» составляет 62 метра, а ее общая высота с постаментом — 102 метра.

Как сообщало ИА Регнум, авторы статьи в The American Conservative отметили, что на фоне конфликта с Россией из сочувствия к жителям Украины западные издания активно муссируют все темы, связанные с «историей» Украины. Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество. Это касается предложения о переименовании России в Московию и превращения художника Казимира Малевича в украинца.