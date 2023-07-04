Волгоград, 5 июля, 2023, 02:53 — ИА Регнум. В Волгограде подростка 13 лет доставили в реанимацию после укуса паука-каракурта. О происшествии сообщили 4 июля в Telegram-канале комитета здравоохранения Волгоградской области. Ребёнка удалось спасти.

Kork Паук-каракурт

Специалисты центра острых отравлений больницы №25 спасли подростка, которого укусил паук-каракурт. Подросток помогал бабушке в огороде, когда в левое колено его укусил паук чёрного цвета. Через 15 минут у ребёнка появилась боль в ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди.

Мальчика направили в реанимационное отделение. После оперативного лечения состояние его улучшилось, динамика положительная.

По словам специалистов, пик укусов пауков — июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных значений. Именно в этот период происходит их миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах.

Заболевание, как правило, начинается вдруг и чрезвычайно остро у совершенно здорового до того человека.

Смертельные исходы после укусов каракурта случаются, но крайне редко и только тогда, когда пострадавший не обратился за медпомощью.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Домодедове на ребёнка напала ядовитая змея. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Это второй за неделю случай, когда гадюки кусают детей.

Как пояснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, жара и засуха стали причиной появления большого количества змей в разных районах Москвы, они мигрируют в поисках влажных мест. Количество жалоб на появление пресмыкающихся увеличилось.