В Израиле перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты
В Израиле сообщили о перехвате пяти ракет, выпущенных из сектора Газа
Тель-Авив, Израиль, 5 июля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. В Израиле успешно перехвачены пять ракет, выпущенные из сектора Газа, сообщили израильские военные.
«Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски», — отметили в вооружённых силах еврейского государства.
Также отмечается, что на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, ранее были слышны сирены.
Как сообщало ИА Регнум, 3 июля израильские войска начали проводить масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков, которая якобы используется в качестве пункта сбора и планирования террористических нападений на Израиль.