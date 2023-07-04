Тель-Авив, Израиль, 5 июля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. В Израиле успешно перехвачены пять ракет, выпущенные из сектора Газа, сообщили израильские военные.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Из сектора Газа было выпущено пять ракет в направлении израильской территории. Система противовоздушной обороны армии Израиля успешно перехватила все ракетные пуски», — отметили в вооружённых силах еврейского государства.

Также отмечается, что на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, ранее были слышны сирены.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля израильские войска начали проводить масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков, которая якобы используется в качестве пункта сбора и планирования террористических нападений на Израиль.