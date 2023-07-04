Киев, 5 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Ночью 5 июля под Харьковом были слышны два взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Суспильне Харьков».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что местные жители сообщили в двух взрывах, которые были слышны со стороны пригорода Харькова.

Как сообщало ИА Регнум, в ряде областей Украины в ночь на 5 июля объявили воздушную тревогу. Сигналы звучали с 00:27 по 00:42 мск в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

На 02:45 мск 4 июля сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Также об опасности объявили в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.