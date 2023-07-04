Ванкувер, Канада, 5 июля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Действия частной военной компании «Вагнер» признаны террористическими. Об этом говорится в принятой Парламентской ассамблеей (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) резолюции.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Действия ЧВК «Вагнер» <…> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК «Вагнер» как террористической организации национальными властями оправданно», — отмечается в документе.

Авторы резолюции осудили белорусское правительство за поддержку группировки и разрешение ЧВК размещаться на своей территории. Это, по их мнению, угрожает безопасности государствам Балтии.

Резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все инструменты для противодействия вредоносному присутствию ЧВК «Вагнер».

Заседания ПА проходило с 30 июня по 4 июля в Ванкувере.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры с Пригожиным. Согласовав свои действия с российским лидером, он договорился о деэскалации, после чего колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, попытка мятежа провалилась прежде всего потому, что личный состав вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.