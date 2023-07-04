Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек. Девять учреждений здравоохранения имеют разрушения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

П обновлённым данным ранения различной степени тяжести, травмы получили 36 местных жителей. Медучреждениям нанесены значительные повреждения: выбиты стёкла, разбиты корпуса. При этом всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ Макеевки 4 июля погиб 62-летний мужчина.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что в числе пострадавших от удара ВСУ вечером 4 июля по Макеевке два ребёнка: девочка двух лет девяти месяцев и мальчик семи лет.

В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, социальных учреждений.