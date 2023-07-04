Москва, 5 июля, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Известный в советские годы актёр Владимир Приходько скончался на 90-м году жизни на родине в Харьковской области. Об этом сообщают СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

О смерти артиста стало известно накануне, но умер Приходько ещё 10 июня. В СМИ информация попала только 4 июля. Причина смерти не известна, но предполагается, что возрастные заболевания.

В биографии Приходько — учёба в кулинарном техникуме, работа на заводе и музыкальное училище имени Гнесиных, отделение музыкальной комедии.

Владимир Приходько снялся с 1962 года в более чем в 50 картинах, среди которых «Джентльмены удачи», «Операция «Ы», «Война и Мир», «Вам и не снилось…», «Строговы», «Версия полковника Зорина», «Рожденная революцией», «Возвращение Будулая» и другие.

В последней картине «Закон» актёр снялся в 1989 году.

Он уехал из Москвы в родительский дом ещё в 1990 году. Квартиру актёр оставил бывшей супруге и дочери.

Владимира Приходько похоронили на Артёмовском кладбище в городе Мерефа Харьковской области.