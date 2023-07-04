Киев, 5 июля, 2023, 01:44 — ИА Регнум. В ряде областей Украины в ночь на 5 июля объявили воздушную тревогу. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно официальной информации, сигналы об опасности звучали в период с 00:27 по 00:42 мск в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях страны.

Ранее ИА Регнум передавало, что по состоянию на 02:45 мск 4 июля сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Также об опасности объявили в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Накануне вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.