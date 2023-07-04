Макеевка, ДНР, 5 июля, 2023, 01:38 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Макеевки 4 июля погиб мужчина. О смерти местного жителя рассказал РИА Новости мэр города Владислав Ключаров.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Погибший 62-летний мужчина во время обстрела ВСУ находился дома, в своей квартире. Получив ранения, он скончался на месте.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что число пострадавших от удара ВСУ вечером 4 июля по Макеевке увеличилось до 25 человек.

В числе пострадавших два ребёнка: девочка двух лет девяти месяцев и мальчик семи лет.

Местные власти сообщили о многочисленных разрушениях, раненых и погибших в Макеевке после атаки 4 июля киевских боевиков.