Москва, 5 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации отслеживает цены в стране, сообщил 5 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы создали систему мониторинга цен, это касается продовольственной корзины. <…> Мы очень точно, выверенно смотрим за этим», — сказал председатель правительства РФ.

Мишустин также отметил, что каждое утро располагает информацией по ценообразованию из трёх-четырёх источников, включая Росстат, налоговую службу и данные аналитических центров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться. По его словам, у правительства есть уверенность, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу 2023 года рост ВВП должен составить более 2%.