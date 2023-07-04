Москва, 5 июля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться, заявил 5 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правительства Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Путин и Мишустин

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. <…> За пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю — 5,4%», — констатировал премьер-министр.

По словам Мишустина, сегодня у правительства есть уверенность, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу 2023 года рост ВВП должен составить более 2%.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средний уровень достижения показателей по национальным проектам в стране составляет 98,95%. Реальные зарплаты россиян за январь–апрель 2023 года выросли на 4,2%. За первое полугодие 2023 года количество вновь созданных субъектов МСП составляет 1,4 тыс. предприятий. Уровень безработицы в стране отмечается чуть более 3%. Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, добавил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин с осторожностью признал, что российские экономические показатели вселяют надежду.